وزير الطيران: 28 مليون راكب طاقة استيعابية جديدة لـ 4 مطارات

كتب : حسن حسين منذ 18 دقيقة

أعلن وزير الطيران المدني المهندس عبدالعزيز فاضل، أن الطاقة الاستيعابية لـ4 مطارات مصرية هي مطار القاهرة، والغردقة وشرم الشيخ، وبرج العرب، سوف تزيد طاقتها الاستيعابية سنويًا بنحو 28 مليون راكب جديد بالإضافة إلى طاقتها الحالية، بعد الانتهاء من مشروعات التطوير الجارية بها والتي تنتهى بدءًا من العام المقبل حتى عام 2016.

وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة، سوف ترتفع من 23 مليون راكب سنويا إلى 30.5 مليون راكب في عام 2015 بينما ترتفع الطاقة الاستيعابية بمطار الغردقة إلى 13 مليونا بدءًا من العام المقبل، بعد أن كانت 6.5 مليون فقط، في الوقت الذي ستزيد فيه الطاقة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ لتصل إلى 18 مليون راكب سنويًا، بدلا من 8 ملايين راكب

وقال فاضل: إن هذه الزيادة في الطاقة الإستيعابية للمطارات المصرية تأتي إثر استمرار أعمال التطوير والتوسعة الجارية بتلك المطارات.

وأشار الوزير إلى أن الزيادة في استيعاب حركة الركاب بمطار القاهرة ستتحقق بعد الانتهاء من مشروع تطوير مبنى الركاب رقم 2، والذي سيؤدي إلى مضاعفة مساحته الحالية ورفع طاقته الاستيعابية إلى 7.5 مليون راكب، وزيادة عدد كباري التحميل لنقل الركاب من وإلى الطائرات من 7 إلي 14 كوبري، وكذلك إضافة 5 مواقف جديدة لانتظار الطائرات، بتكلفة إجمالية للمشروع تصل إلى 2.3 مليار جنيه.

وأشار إلى أن المشروع الجديد بمطار شرم الشيخ يتضمن إنشاء مبنى الركاب الجديد رقم 3 وإنشاء ممر جديد وترماك و12 كوبرى تحميل للركاب، و40 موقعا جديدا لانتظار الطائرات بقيمة تقديرية للمشروع تصل إلى 3 مليار جنيه ويسع 10 مليون راكب سنويا ليصل إجمالي الطاقه الاستيعابية لمطار شرم الشيخ إلى 18 مليون راكب سنويا، وينتهي المشروع في يونيو 2016.