دبلوماسي أمريكي سابق: تعليق واشنطن لمساعدات مصر "خطأ فادح"

"نيويورك تايمز": مصر لم تعد على قائمة أولويات إدارة أوباما

كتب : أمنية نجيب منذ 29 دقيقة

وصف السفير الأمريكي السابق ريتشارد كارلسون، تعليق المساعدات الأمريكية لمصر بـ"الخطأ الفادح"، مؤكداً أن أوباما يضغط على مصر في الوقت الخاطئ، ونقل الرئيس السابق لإذاعة "صوت أمريكا" عن الجنرال الأمريكي المتقاعد بيل كوان، الذي وصفه بأسطورة القوات الخاصة الأمريكية، أن أصدقائه المسلمين يعرفون جيداً من هم الإخوان ونواياهم والتهديد الذي يمثلونه للمنطقة وللولايات المتحدة، وأضاف الجنرال المطلع على ملف العلاقات العسكرية بين واشنطن والقاهرة "كان يجب على إدارة أوباما اعتبار المظاهرات التي خرج بها المصريون لتفويض الجيش إجراء ديمقراطي، وإعادة المساعدات العسكرية كاملة، والتي ليست فقط في مصلحة مصر بل أيضاً في مصلحة أمريكا".

بينما أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن مصر لم تعد على قائمة أولويات الولايات المتحدة حاليا، موضحة أن واشنطن مشغولة الآن بـ 3 ملفات فقط في الشرق الأوسط، هي المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، ومباحثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، واحتواء الصراع في سوريا، وكل ما عدا هذه الملفات يحظى باهتمام ثانوي من جانب إدارة أوباما.

وتابعت الصحيفة، نقلا عن مستشارة الأمن القومي الجديدة للرئيس الأمريكي، سوزان رايس، أنه لا يمكن للإدارة الأمريكية أن تستهلك كل وقتها وطاقتها في التركيز على منطقة واحدة من العالم، مهما كانت أهميتها لواشنطن.

وأوضحت الصحيفة أن الشأن المصري، الذي كان ركنا أساسيا فى السياسة الخارجية الأمريكية لم يعد يتصدر اهتمامات أوباما، الذي أدرك أن هناك حدودا لما يمكن أن تقوم به واشنطن لتعزيز الديمقراطية في مصر وباقي دول الربيع العربي.