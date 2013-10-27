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مصدر بمديرية تعليم دمياط يؤكد تغيب 4 معلمين إخوان بسبب القبض عليهم

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مصدر بمديرية تعليم دمياط يؤكد تغيب 4 معلمين إخوان بسبب القبض عليهم مصدر بمديرية تعليم دمياط يؤكد تغيب 4 معلمين إخوان بسبب القبض عليهم

كتب : سهاد الخضري منذ 21 دقيقة

أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بدمياط، لـ"الوطن"، أنه تغيب اليوم 4 من المعلمين المنتمين للإخوان، 3 منهم بإدارة فارسكور التعليمية وآخر بإدارة كفر البطيخ، نظرا لإلقاء القبض عليهم، لاتهامهم بالتحريض على إثارة الشغب وسب القوات المسلحة والشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم.

من جهة أخرى، نظم طلاب الإخوان وقفة احتجاجية أمام كلية الفنون التطبيقية، قبل قليل، للمطالبة بعودة المعزول والتنديد بما أسموه انقلابا عسكريا، والمطالبة بالقصاص من قتلة زملائهم بحسب قولهم.

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