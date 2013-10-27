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الخميس.. "العدل والتنمية" تعقد مؤتمرها الثالث حول الأقليات الدينية والإرهاب الفكري بالمنيا

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الخميس.. "العدل والتنمية" تعقد مؤتمرها الثالث حول الأقليات الدينية والإرهاب الفكري بالمنيا الخميس.. "العدل والتنمية" تعقد مؤتمرها الثالث حول الأقليات الدينية والإرهاب الفكري بالمنيا

كتب : إسلام فهمي وخديجة العادلي منذ 17 دقيقة

تعقد منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بالمنيا مؤتمرها الصحفي الثالث على التوالي حول وضع الأقليات الدينية والتصدي للإرهاب الفكري وكيفية التعايش السلمي بمصر والعالم العربي بقرية البرشا التابعة لمركز ملوي جنوب المحافظة. وقال نادي عاطف، مدير المنظمة، إنه تقرر عقد المؤتمر بقاعة نادي شباب البرشا أمام الوحدة الصحية القديمة الساعة الخامسة مساء يوم الخميس القادم.

يأتي ذلك بعد نجاح المنظمة في تحقيق التفاعل مع بعض المواطنين المشاركين، حيث عقد أول مؤتمر بالكنيسة الإنجيلية المحترقة بملوي، والثاني بقرية البياضية التابعة لنفس المركز.

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