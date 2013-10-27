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أحمد إمام لـ"تامر أمين": الجيش يدفع فاتورة فشل الداخلية في سيناء

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أحمد إمام لـ"تامر أمين": الجيش يدفع فاتورة فشل الداخلية في سيناء أحمد إمام لـ"تامر أمين": الجيش يدفع فاتورة فشل الداخلية في سيناء

كتب : خالد جمال منذ 29 دقيقة

واصل الإعلامي تامر أمين بحث وتحليل هموم المواطن المصري اليومية، وخصص حلقة الأمس من برنامجه "ساعة مصرية" على "روتانا مصرية" للحالة التي أضحى عليها الأمن المصري بعد إعلان جماعة "بيت المقدس" أن محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم قام بها رائد سابق في الجيش.

وكان تامر أمين موفقًا في اختيار عنوان الحلقة "ربنا سترها مع الداخلية"، فقال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، "نحن بصدد دولة خلل طالها الفساد من كل جانب، وهناك إجماع أن الشرطة مقصرة في محاولة اغتيال وزير الداخلية؛ فمصر الجديدة في حاجة إلى جهاز أمني شديد الاحترافية والمعلوماتية".

ومن جهته، قال أحمد إمام، المتحدث باسم حزب القوية، "عقيدة الداخلية لم تتغير بعد ثورة 25 يناير، ووزير الداخلية الحالي أسوء من حبيب العادلي، ووزارة الداخلية لا زالت تهتم بالأمن السياسي على حساب الأمن الجنائي، والجيش يدفع فاتورة فشل الداخلية في سيناء".

وأوضح سعد هجرس، الكاتب الصحفي، أن التقصير الأمني جزء من الخلل الذي تعانيه أجهزة الدولة.

ومن ناحيته، أضاف شريف طه، المتحدث الرسمي باسم حزب النور، "وزارة الداخلية نجحت في استعادة هيبتها بعد 30 يونيو، ولكن يبقى الجزء الأهم وهو استعادة الثقة".

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