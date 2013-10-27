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خالد علي: الصياغة الحالية لمشروع الدستور تفرغ المواد من مضمونها

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خالد علي: الصياغة الحالية لمشروع الدستور تفرغ المواد من مضمونها خالد علي: الصياغة الحالية لمشروع الدستور تفرغ المواد من مضمونها
نائب رئيس "التحالف الشعبي الاشتراكي": الدولة الدينية والبوليسية وجهان لعملة واحدة

كتب : محمد سليمان منذ 19 دقيقة

أكد خالد علي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن الدستور يتم كتابته الآن وفقا للمدرسة القديمة عن طريق وضع عبارات وصياغات عامة، ما يجعل البرلمان المقبل والمشرع رهن لموازين القوي ما يهدد بتفريع تلك المواد من مضمونها.

وأوضح علي، خلال مؤتمر صحفي اليوم بنقابة الصحفيين، أن الدولة الدينية والبوليسية وجهان لعملة واحدة، منتقدا ما تردد عن تعيين مجلس الدفاع الوطني لوزير الدفاع، قائلا "ذلك يفتح الباب للفئات الأخرى لاختيار وزيرها كالصحفيين والعمال وغيرهم"، منتقدا في الوقت ذاته لجنة الخبراء العشرة لتعديل الدستور ووصفهم بالعشرة المبشرين بالجنة.

وطالب نائب رئيس حزب التحالف الاشتراكي، العمال والموظفين بالاهتمام بالنزاع القائم بين هيئة النيابة الإدارية ومجلس الدولة حول اختصاصات التأديب، مؤكدا أن الأمر يتعلق بكل موظفين ، وأنه شخصيا متفق مع مطالب مجلس الدولة بضرورة إبقاء حقها في الحكم في القضايا.

واستنكر علي تبديد الدولة لأموال المعاشات، مشيرا إلى أن هذه الأموال لو تم استثمارها لأصبح الوضع مختلفا، مناديا بتعديل القانون بما يسمح بعودة الأموال لبنك ناصر الاجتماعي من بنك الاستثمار.

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