نائب وزير الخارجية يعقد اجتماعا لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء على الدستور

كتب : أكرم سامي منذ 4 دقائق

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبد العاطي، أن السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، عقد، صباح اليوم، اجتماعا بمقر الوزارة بحضور مساعدي وزير الخارجية للشؤون المالية والإدارية، والشؤون القنصلية، وشؤون السلك الدبلوماسي والقنصلي، وذلك في إطار الاستعدادات التي تقوم بها الخارجية بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات فيما يتعلق بتنظيم عملية تصويت المواطنين بالخارج في الاستفتاء على الدستور، تنفيذا لاستحقاقات خريطة الطريق.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، تناول الترتيبات الخاصة بمشاركة المصريين في الخارج العملية الجارية للاستفتاء على الدستور، وما يرتبط بذلك من جوانب إدارية وتنظيمية بما يسمح بإتمام عملية الاستفتاء للمصريين في الخارج دون مشاكل وبشكل يسير، خاصة بالنسبة للسفارات والقنصليات المصرية في الدول التي يوجد بها جاليات مصرية كبيرة.

وأضاف المتحدث أن الاجتماع أكد أهمية قيام المصريين بالخارج بسرعة تسجيل وتحديث بياناتهم على موقع اللجنة العليا للانتخابات على الإنترنت، والذي تم فتحه اعتبارا من يوم السبت 12 أكتوبر 2013، وحتى يوم الاثنين 2 ديسمبر، أو صدور قرار دعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور أيهما أقرب.

وأشار المتحدث إلى أن ذلك يأتي لتفادي تكرار ما شهدته الاستحقاقات الانتخابية السابقة من تزايد الضغط علي الموقع الإلكتروني المشار إليه قبل انتهاء عملية التسجيل؛ ما يسبب مشاكل فنية لموقع التسجيل.