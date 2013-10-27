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لليوم الثاني.. الشلل يصيب مستشفى كفر الشيخ العام بسبب إضراب العاملين واﻷطباء

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لليوم الثاني.. الشلل يصيب مستشفى كفر الشيخ العام بسبب إضراب العاملين واﻷطباء لليوم الثاني.. الشلل يصيب مستشفى كفر الشيخ العام بسبب إضراب العاملين واﻷطباء
المحتجون يطالبون بعودة مدير المستشفى الأسبق وإقالة الوزير

كتب : كرم القرشي منذ 5 دقائق

لليوم الثاني، يضرب العاملون بمستشفى كفر الشيخ العام، للمطالبة بعودة مديرها اﻷسبق، الدكتور لطفي عبد السميع، الذي أقالته وزيرة الصحة، الدكتورة مها الرباط، بعد زيارتها اﻷخيرة للمحافظة، وتم تكليف الدكتور عمرو أبو سمرة بدﻻ منه، والذي أستبعده أيضا المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ مؤخرا، بسبب وجود حشرات بأحد اﻷقسام.

فيما طالب فريق آخر بالمستشفى، بعودة الدكتور عمرو أبو سمرة ﻹدارة المستشفى والذي استبعده محافظ كفر الشيخ بعد شهر واحد من تكليفه باﻹدارة. وقد أدى اﻹضراب لحدوث شلل ببعض أقسام المستشفى، وفشل المرضى فى الحصول على عﻻجهم وافترش بعضهم الطرقات والمداخل، وساءت حالة المستشفى من حيث النظافة والتمريض وتحولت المستشفى لحالة من الفوضى، ومقلبا كبيرا للقمامة والملوثات.

فيما وقف أنصار كل مدير على جانبي المستشفى يرددون الهتافات والشعارات المؤيدة لكل فريق، في حين وقف المرضى في المنتصف ينعون حظهم.

وطالب العاملون بالمستشفى، بإقالة الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة، ووكيلة الوزارة الدكتور لميس المعداوي لتسببهما في هذة الفوضي التي تحدث حاليا داخل المستشفي، التي تخدم جميع مراكز ومدن المحافظة العشرة، بسبب القرار غير المدروس منهم باستبعاد المدير "اﻷسبق" منذ ما يقرب من شهر، وإقالة المدير الحالي.

كان المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفرالشيخ، أصدر قرارا منذ يومين باستبعاد المدير الحالي. وقد تعرضت بعض الحاﻻت بالمستشفى للخطر بسبب عدم إسعافهم، مثلما تم مع أحد اﻷطفال ويدعى عبد الله عبد الشافي، 12 عاما، الذي أصيب باشتباه ارتجاج في المخ وكسر في أحد ساقيه، وذلك إثر تعرضه لحادث تصادم، حيث تعرضت حياة الطفل للخطر لعدم اسعافه بالمستشفى، بحسب قول والدته.

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