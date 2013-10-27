تعكر المزاج واضطرابات الذاكرة والنوم أهم علامات سن اليأس للمرأة

التقدم فى العمر والوصول إلى مرحلة الشيخوخة أمر حتمى سنمر به جميعا، ومن علامات التقدم فى عمر المرأة هى وصولها إلى سن اليأس، ويعتبر فترة سن اليأس من الفترات الهامة فى حياة المرأة.

أوضحت الدكتورة سهام اللوزى أخصائية أمراض النساء والتوليد، أن سن اليأس أحد المراحل العمرية التى تمر بها النساء، وهى االفترة لتى ينقطع فيها الطمث "الدورة الشهرية" لمدة تزيد عن ستة أشهر، ومتوسط تلك الفترة هو عمر الــ45 عاما.

وأشارت إلى أن هناك تغيرات فسيولوجية تحدث للمرأة:

انخفاض مستوى هرمون الأستروجين، والبروجيسترون، والأخير هو المسئول عن الإباضة والخصوبة، ومع انخفاضه تنقطع الدورة الشهرية بالتدريج.

انخفاض هرمون التستستيرون ويكون أقل من الأستروجين مما يتسبب فى زيادة سماكة الشعر الزائد وخاصة بالذقن،.

بالإضافة إلى أن نحو 88% من السيدات خلال فترة اليأس يشعرن بالتعرق الليلى.

وجود تغيرات ببطانة المهبل بحيث تصبح جافة وأكثر عرضة للالتهابات والآلام أثناء العلاقة الحميمة.

تغيرات ببطانة المثانة مسببة حرقان بالبول، كما أن هناك تغيرات أخرى نفسية تحدث للمرأة نتيجة انقطاع الطمث واضطرابات الهرمونات، ويؤدى هذا إلى الشعور بالاكتئاب، والأرق، والعصبية، وتعكر المزاج.

التعرض للإصابة بهشاشة العظام بسبب النقص فى كثافة العظام، مما يجعلها أكثر عرضة للكسور.

وقالت سهام إن معرفة المرأة بكل تلك الأعراض تجعلها أكثر تقبلا لسن اليأس، ويجب ألا تفاجأ بتلك التغيرات، كما يجب أن تدرك أنها ليست وحدها من تمر بتلك الأزمة.