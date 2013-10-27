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مؤسسة فلسطينية: الكنيست يناقش مشروع إقامة «مغتسل ديني يهودي نسائي» بـ«الأقصي»

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مؤسسة فلسطينية: الكنيست يناقش مشروع إقامة «مغتسل ديني يهودي نسائي» بـ«الأقصي» مؤسسة فلسطينية: الكنيست يناقش مشروع إقامة «مغتسل ديني يهودي نسائي» بـ«الأقصي»

قالت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تحويل أحد المواقع الإسلامية الأثرية التاريخية الواقعة بجوار المسجد الأقصى إلى مغتسل «مغتسل ديني يهودي نسائي».

ووصفت المؤسسة، في بيان، الأحد، المخطط الإسرائيلي بأنه اعتداء سافر على المسجد الأقصى، وأوقافه التابعة له وتزييف، واعتداء على الآثار الإسلامية العريقة، وتهويد لمحيط المسجد.

ورجحت المؤسسة أن يتم تخصيص موقع في الحفريات الجديدة التي يحفرها الاحتلال أسفل «الأقصى»، وبالتحديد في الزاوية الجنوبية الغربية منه بالقرب من باب المغاربة وتحويله إلى «مغتسل ديني يهودي نسائي»، حيث إن الاحتلال الإسرائيلي ادعى أكثر من مرة، خلال الأشهر الأخيرة، أنه وجد بقايا لـ«مغتسل يهودي».

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