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الإمارات تساهم في مشروع تطوير الطريق الدائري

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الإمارات تساهم في مشروع تطوير الطريق الدائري الإمارات تساهم في مشروع تطوير الطريق الدائري

كتب : أ ش أ الأحد 27-10-2013 13:20

أكد الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس جهاز أبو ظبي للاستثمار أهمية التعاون المصري الإماراتي في مجال إقامة صوامع الغلال بمصر بما يجعل سوقا واعدة لتجارة القمح في إفريقيا ويفيد دولة الإمارات في تخزين احتياجاتها بها.

وشدد حامد بن زايد، خلال لقائه الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء اليوم، على ضروة التعاون المصري الإماراتي في مجال النقل، خاصة الطرق والسكك الحديدية لما للإمارات من خبرة لوجستية كبيرة في هذا المجال خاصة ما يتعلق بإقامة الطرق السريعة والرسوم عليها.

ووافق الجانب الإماراتي على المشاركة في تطوير الطريق الدائري، والذى طرحه المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان للنقاش لما للامارات من خبرة فى هذا المجال.

كما تم الاتفاق على ضرورة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مجال مشروعات الصرف الصحي.

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