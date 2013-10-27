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«صنداي تايمز»: روسيا تسعى لتكون بديلاً لـ«واشنطن» في الشرق الأوسط

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«صنداي تايمز»: روسيا تسعى لتكون بديلاً لـ«واشنطن» في الشرق الأوسط «صنداي تايمز»: روسيا تسعى لتكون بديلاً لـ«واشنطن» في الشرق الأوسط

ذكرت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية أن روسيا عازمة على الاستفادة من المشكلات الدبلوماسية للولايات المتحدة الأمريكية مع حلفائها في الشرق الأوسط، وذلك بالدفع في اتجاه تعاون أكبر مع في مسعى قد يقود في النهاية إلى حصول موسكو على منفذ إلى الموانئ المصرية على البحر المتوسط.

وقالت الصحيفة، في موقعها الإلكتروني، الأحد، إن «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط لزيارة محتملة إلى مصر، كوسيلة لاستغلال الأزمة التي نشبت بين (واشنطن) والقاهرة منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في يوليو الماضي».

وأضافت أنه «في ضوء المخاوف من عودة التنافس (الروسي- الأمريكي) في الشرق الأوسط في حقبة الحرب الباردة، فإن (بوتين) يسعى على ما يبدو إلى استئناف العلاقات العسكرية مع مصر، بعد قرار نظيره الأمريكي بتجميد جزء كبير من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر».

وأشارت الصحيفة إلى أن: «حماس الروس، الذين ظلوا يتمتعون بعلاقات وثيقة مع مصر منذ منتصف الخمسينيات حتى السبعينيات عندما اختارت مصر التقارب مع (واشنطن)، لاستئناف العلاقات مع مصر يرجع جزئيًا إلى رغبتهم في تحسين تواجدهم في البحر المتوسط».

ونقلت «صنداي تايمز» عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن «ميناء طرطوس السوري عرضة للخطر وليس جيدًا بالقدر الكافي، والموانئ المصرية ممتازة للبحرية الروسية».

وقال المسؤول العسكري الإسرائيلي إن «النفوذ الأمريكي يتراجع في جميع أنحاء الشرق الأوسط، في العراق وسوريا والسعودية ومصر، والروس يدخلون المنطقة وفي نيتهم البقاء».

وأوضحت الصحيفة أن «(بوتين) يبدو أنه يسعى إلى ملء الفراغ الذي خلفه الانسحاب الأمريكي من العراق والعلاقات المتوترة بين (واشنطن) ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي».

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