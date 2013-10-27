تحرير 120 محضرا تموينيا لتجار السوق السوداء فى المنيا

تمكنت حملة من مباحث التموين بالتعاون مع مديرية التموين بالمنيا، من تحرير 120 محضرا تموينيا خلال الثلاثة أيام الماضية بكافة مراكز المحافظة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتشديد الرقابة على الأسواق لضبط المخالفين.

أوضح التقرير الذى تم عرضه على اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، أنه تم تحرير 20 محضرا للبيع بأزيد من السعر المحدد، و35 محضرا لعدم الإعلان عن أسعار السلع، و25 محضرا للاتجار فى المواد البترولية، و16 محضر غش تجارى، و14 محضر ذبح خارج السلخانة، إضافة إلى 10 محاضر لبيع سلع مجهولة المصدر والشهادات الصحية.

وشدد المحافظ على مدير مديرية التموين، ومباحث التموين بتكثيف الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، ومحاربة جشع التجار، والتصدى للمخالفين، وتغليظ العقوبات، مشيرا إلى أنه لا تهاون مع أى مخالف.