أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب -
مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي -
مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017 -
التعادل يحسم قمة نابولي ويوفنتوس بـ«الكالتشيو».. وروما سعيد -
برشلونة يواصل مطاردة الريال بـ«رباعية» غرناطة -
مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن -
مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري -
ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تحرير 120 محضرا تموينيا لتجار السوق السوداء فى المنيا

Google+ Print
تحرير 120 محضرا تموينيا لتجار السوق السوداء فى المنيا تحرير 120 محضرا تموينيا لتجار السوق السوداء فى المنيا

تمكنت حملة من مباحث بالتعاون مع مديرية التموين بالمنيا، من تحرير 120 محضرا تموينيا خلال الثلاثة أيام الماضية بكافة مراكز المحافظة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتشديد الرقابة على الأسواق لضبط المخالفين.

أوضح التقرير الذى تم عرضه على اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، أنه تم تحرير 20 محضرا للبيع بأزيد من السعر المحدد، و35 محضرا لعدم الإعلان عن السلع، و25 محضرا للاتجار فى المواد البترولية، و16 محضر غش تجارى، و14 محضر ذبح خارج السلخانة، إضافة إلى 10 محاضر لبيع سلع مجهولة المصدر والشهادات الصحية.

وشدد المحافظ على مدير مديرية التموين، ومباحث التموين بتكثيف الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، ومحاربة جشع التجار، والتصدى للمخالفين، وتغليظ العقوبات، مشيرا إلى أنه لا تهاون مع أى مخالف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني: الأسعار لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار الجمركي

برلماني: الأسعار لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار الجمركي

رئيس شعبة مخابز الإسكندرية يهاجم وزير التموين بسبب بطاقات الدعم

رئيس شعبة مخابز الإسكندرية يهاجم وزير التموين بسبب بطاقات الدعم

هل تتراجع أسعار السلع في الأسواق بعد خفض الدولار الجمركي؟

هل تتراجع أسعار السلع في الأسواق بعد خفض الدولار الجمركي؟

البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين

البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين