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3 شركات طيران تلغي 5 رحلات لها بسبب عدم وجود ركاب

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3 شركات طيران تلغي 5 رحلات لها بسبب عدم وجود ركاب 3 شركات طيران تلغي 5 رحلات لها بسبب عدم وجود ركاب

كتب : حسن حسين منذ 41 دقيقة

ألغت ثلاث شركات طيران، اليوم، خمس رحلات لها متجهات إلى وإيطاليا والأردن وليبيا، بسبب عدم وجود ركاب.

تلقى برج المراقبة الجوية، إشارة تفيد بإلغاء 5 رحلات طيران من وإلى القاهرة، لعدم جدوى تشغيلها اقتصاديًا، وهي شركات "المصرية العالمية" رحلة رقم 601 من وإلى ينبع بالسعودية، ورحلتها رقم 930 من وإلى بيرجامو بإيطاليا، ورحلة الخطوط الأردنية رقم 502 من وإلى عمان، ورحلة الخطوط الليبية رقم 203 من وإلى طرابلس، ورحلتها رقم 217 من وإلى مصراتة، حيث تمت إعادة الحجز للعدد القليل من ركاب هذه الرحلات للسفر على رحلات أخرى.

كانت زيادة رحلات عودة الحجاج المصريين من الأراضي المقدسة ساعد على تعويض هذا الانخفاض، حيث يصل معدل الرحلات القادمة من السعودية إلى إلى حوالي 45 رحلة طيران يوميًا، تنظمها شركات مصر للطيران والخطوط السعودية وخمس شركات طيران خاصة تعمل على نقل الركاب من المدن السعودية.

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