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"التعليم" تعفى الصوماليين من نصف مصروفات مدارس المتفوقين

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"التعليم" تعفى الصوماليين من نصف مصروفات مدارس المتفوقين "التعليم" تعفى الصوماليين من نصف مصروفات مدارس المتفوقين

أمر الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، بإعفاء الطلاب الصوماليين من نصف مصروفات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالسادس من أكتوبر.

ووافق الوزير خلال لقائه، بالدكتور محمد يونس، وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى بإقليم أرض الصومال، على طلب الصوماليين بزيادة عدد معلمى اللغة العربية فى الإقليم من 37 إلى 100 معلم، وعلى طلبهم الخاص بدعم مدرسة جمال عبد الناصر فى الإقليم.

ورحب الوزير بتدعيم مركز التدريب الخاص بالمعلمين بالصومال وإمداده بالبرامج والخبرات المصرية، بالإضافة إلى دعم الخطط البحثية.

ووجه أبو النصر الدعوة للصوماليين لزيارة القرية الكونية بالسادس من أكتوبر.

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مصر 365