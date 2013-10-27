"6 أبريل" بدمياط تنتقد الإهمال فى المستشفى المركزى بعزبة البرج

انتقد أعضاء حركة 6 أكتوبر بدمياط فى بيان صادر عنهم اليوم الأحد، ما وصفوه باستمرار مسلسل الإهمال فى مستشفى مدينة عزبة البرج المركزى، وخلوها من طبيب فى استقبال الطوارئ وفى بعض الأقسام مع كونهم مقيدين فى دفتر الحضور.

وأكد كل من "حسام الجيزاوى" و"مصطفى الديب" و"سامى لطفي" و"أشرف صالح" النشطاء بحركة 6 أبريل بالمحافظة، أنهم شكلوا مجموعات من القوى الشعبية بالمدينة لحل المشكلات والتصدى لأى مشادات قد تحدث بين الأهالى والأطباء لحفظ السلام الاجتماعى بالمدينة.

فى الوقت نفسه اعتبر محمد السيد عصعوص عضو التيار الشعبى بالمدينة أن مديرية الصحة بدمياط ترعى الفساد والإهمال داخل مستشفى عزبة البرج لمصالح شخصية، مؤكدا أنهم حرروا محاضرا على مدار عامين عن إهمال وفساد داخل المستشفى.

وذكر إيهاب جادو من أبناء المدينة أن العيادات الخارجية بالمستشفى لا تعمل ولا تفتح أبوابها أمام المرضى حتى العاشرة والنصف صباحا، مما يتسبب فى ازدحام شديد أمام العيادات والإدارة المؤقتة للمستشفى كأنها غير موجودة.

كما استنكر محمد الزكى رئيس مجلس إدارة جمعية "نماء " تأخر اختيار مدير المستشفى بعد إجراء كل الطرق القانونية للاختيار، وطالب المسئولين بتلبية رغبة الأهالى بالمدينة باختيار مدير من خارج العاملين بالمستشفى، وحمل الدكتور حمدى حواس وكيل وزارة الصحة المسئولية كاملة عما يحدث بالمستشفى.