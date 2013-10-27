أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب -
مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي -
مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017 -
التعادل يحسم قمة نابولي ويوفنتوس بـ«الكالتشيو».. وروما سعيد -
برشلونة يواصل مطاردة الريال بـ«رباعية» غرناطة -
مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن -
مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري -
ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تظاهر الطلاب وأولياء الأمور أمام جامعة طنطا بسبب التحويلات بين الجامعات

Google+ Print
تظاهر الطلاب وأولياء الأمور أمام جامعة طنطا بسبب التحويلات بين الجامعات تظاهر الطلاب وأولياء الأمور أمام جامعة طنطا بسبب التحويلات بين الجامعات

نظم العشرات من الطلبة وأولياء الأمور تظاهرة أمام جامعة طنطا، "اليوم" الأحد، بسبب التحويلات بين الجامعات وبين الكليات المختلفة داخل الجامعة.

رفض الطلبة وأولياء الأمور المنشور الصادر من إدارة الجامعة الذى تضمن بأنه تقرر قبول أوراق التحويلات الورقية اعتبارا من غدا "الاثنين" الساعة الثانية عشر ظهر المدة أسبوع بمقر إدارة الجامعة، وذلك عقب ورود قرارات مجالس الكليات المعنية والمنعقدة حاليا بمجمع الكليات علما بأن القبول النهائى للطلاب سيتم طبقا لقواعد مكاتب التنسيق وليس طبقا لأولوية التقديم لأن أولياء الأمور رفضوا المنشور وطالبو بأن يتم اعتماده من رئيس الجامعة وأن يتم ختمه بخاتم شعار الجمهورية حتى يتأكدوا من صدق المنشور وعدم تسويف القائمين بالجامعة على التلاعب بالتحويلات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365