تظاهر الطلاب وأولياء الأمور أمام جامعة طنطا بسبب التحويلات بين الجامعات

نظم العشرات من الطلبة وأولياء الأمور تظاهرة أمام جامعة طنطا، "اليوم" الأحد، بسبب التحويلات بين الجامعات وبين الكليات المختلفة داخل الجامعة.

رفض الطلبة وأولياء الأمور المنشور الصادر من إدارة الجامعة الذى تضمن بأنه تقرر قبول أوراق التحويلات الورقية اعتبارا من غدا "الاثنين" الساعة الثانية عشر ظهر المدة أسبوع بمقر إدارة الجامعة، وذلك عقب ورود قرارات مجالس الكليات المعنية والمنعقدة حاليا بمجمع الكليات علما بأن القبول النهائى للطلاب سيتم طبقا لقواعد مكاتب التنسيق وليس طبقا لأولوية التقديم لأن أولياء الأمور رفضوا المنشور وطالبو بأن يتم اعتماده من رئيس الجامعة وأن يتم ختمه بخاتم شعار الجمهورية حتى يتأكدوا من صدق المنشور وعدم تسويف القائمين بالجامعة على التلاعب بالتحويلات.