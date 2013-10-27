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خيري يخضع لفحوصات خاصة على الظهر في ألمانيا

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خيري يخضع لفحوصات خاصة على الظهر في ألمانيا خيري يخضع لفحوصات خاصة على الظهر في ألمانيا

يسافر أحمد خيري لاعب وسط الأهلي إلى ألمانيا خلال 24 ساعة من أجل الخضوع لفحوصات طبية خاصة هناك لتوضيح سبب إصابته في الظهر.

وانضم خيري إلى الأهلي من الإسماعيلي هذا الصيف ولكنه لم يشارك في أي مباراة مع الفريق الأحمر بسبب عدم قيده إفريقيا.

وتعرض خيري للإصابة في الظهر خلال الفترة الأخيرة في تدريبات الأهلي، لتخرج تقارير صحفية تزعم معاناته من إصابة مزمنة.

وقال هادي خشبة مدير إدارة الكرة بالأهلي لـFilGoal.com: "يسافر خيري إلى ألمانيا من أجل الخضوع لفحوصات طبية شاملة لتوضيح أسباب الإصابة".

وكان خيري قد عبر عن استياءه من تقارير معاناته من إصابة مزمنة، مؤكدا أنه مستعد للخضوع لآشعات طبية لبيان أسباب إصابته.

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