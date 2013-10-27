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شوقى غريب: أحترم كل الفرق مهما كان حجمها لتفادي مفاجأت الكأس

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شوقى غريب: أحترم كل الفرق مهما كان حجمها لتفادي مفاجأت الكأس شوقى غريب: أحترم كل الفرق مهما كان حجمها لتفادي مفاجأت الكأس

أكد شوقى غريب المدير الفني للإسماعيلي إنه يحترم كل الفرق المشاركة في كأس مهما كان حجمها، لتفادي مفاجأت الكأس وحتى يواصل مشواره في البطولة.

وقال غريب لـFilGoal.com عن مواجهة النصر "منافسنا يمتلك لاعبين جاهزين، وسبق له أن أقصى فرق تشارك في الدوري الممتاز كان آخرهم الإتحاد السكندري."

وأضاف غريب "النصر فريق يستحق الصعود للدوري الممتاز منذ فترة، وقد نبهت اللاعبين بعدم التقليل من المنافس والتهاون مع لاعبيه."

وأوضح غريب إنه اختار اللاعبين المناسبين للقاء من واقع المتواجدين معه فى التدريبات، ويتمنى أن يكون الجميع عند حسن ظنه.

ومن المنتظر أن تقام المباراة يوم الأثنين في تمام الثانية والنصف ظهرا في الجونة.

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