هل تعانين من مشكلة احمرار لون بشرتكِ؟

تقولjovovich Milla الممثلة الاميركية إلى أنَّ بشرتها شديدة الحساسيَّة، وتتعرَّض إلى الاحمرار بشكل دائم، بسبب العوامل الجويَّة ومستحضرات التجميل، وتضيف: "تعرَّفت إلى أحد أطبَّاء الجلد، فنصحني بالإكثار من تناول البذور والمكسَّرات للحصول على دفعة من الزنك الضروريّ لمنع تهيّج واحمرار الجلد".

فلماذا لا تقومين مثلي باتخاذ هذه المكونات كمحاية جماليّة لبشرتك؟