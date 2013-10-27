وفاة المخرجة انتونيا بيرد Antonia Bird

عُرفت بأفلامها الثلاثة التي قام بدور البطولة فيها الممثل الرائع روبرت كارليل ، فيلمها الأول والأشهر في عام 1994) عام 1999 م . (Ravenous ) ومن ثم فيلم Face ) يليه في عام 1997 فيلم ( Priest )

نعى كارليل المخرجة مغرداً في تويتر " إنه ليوم حزين جداً ، وداعاً صديقتي الجميلة انتونيا "، وصرح شريكها أنها كانت تعاني من سرطان الغدة الدرقية وأنها أجرت عملية لإزالة ورم كبير في ابريل الماضي ، وأضاف " بالرغم من معركتها مع المرض إلا أنها كانت متصالحة مع ماتبقى من أسابيعها القليلة ، وتوفيت أخيراً بسلام في نومها " .

قبل أن تعد حلقات المسلسل التلفزيونيLondon’s Royal Court بدأت حياتها العملية كمديرة المسرح الملكي في لندن

"استندرس" في منتصف عام 1980 .

"safe فازت بجائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون مرتين أحدهما في عام 1993 عن مسلسل "

"Care وهو يحكي قصة مراهقيـن مشردين " جزأين " ، والمرة الأخرى في عام 2000 عن مسلسل "

وهو يتناول موضوع الإيذاء الجنسي للأطفال .

الذي يتحدث عن مسابقة off by heart كما فازت بجائزة الأكاديمية ذاتها للأطفال في عام 2009 عن وثائقي

شعرية دولية لأطفال المدارس .

وحصدت جوائز أخرى مثل جائزة أفضل فيلم في مهرجان برلين السينمائي ومهرجان تورنتو السينمائي الدولي وكلاهما ".Priestكانا لفيلم "

والذي تألق فيه كل من درو باريمور وكريس أودونيل ( Mad love) أخرجت فيلم هوليوود الصادر في عام 1995

كمراهقين غير ناضجين .

قال عن أفلامها الكاتب ايرين ويلش " أفلام مذهلة حقاً " .