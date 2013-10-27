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تعثّر انضمام السلطانة هيام إلى X Factorفي اللحظات الأخيرة

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تعثّر انضمام السلطانة هيام إلى X Factorفي اللحظات الأخيرة تعثّر انضمام السلطانة هيام إلى X Factorفي اللحظات الأخيرة

بعد مفاوضات مطوّلة معها، حصلت الشركة المنتجة للنسخة التركية من برنامج إكتشاف المواهب العالمي x factor على موافقة الممثلة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام، على أن تكون عضو لجنة تحكيم فيه مقابل أجر قدره 41 ألف دولار أمريكي عن الحلقة الواحدة.
وكان من المقرّر أن يتم تصوير البرنامج في الربع الأول من عام 2014، أي بعد ولادة مريم المنتظرة بأسابيع لكن تغيير الشركة لموعد تصويره إلى شهر يناير\كانون الثاني المقبل، الذي يصادف موعد ولادة مريم، حال دون إتمام التعاقد مع أن الشركة أرادت ضم الفنانة بشدة إلى لجنة التحكيم، وكانت أول إسم تطرحه للمشاركة في اللجنة جراء شعبيتها الكبيرة التي لم تتأثر بحملها غير الشرعي، بل على العكس زاد تعاطف الملايين معها في تركيا إثر تخلّي حبيبها جان أتيش عنها وطلبه منها التخلص من حملها فوراً.
ومن المتوقع أن يحلّ مكانها مصطفى جيجلي أو الفنانة جولشان في البرنامج الذي يتابعه ملايين المشاهدين الأتراك سنويا، إذة يحصل الفائز على مليوني ليرة تركية.
ولا يعلم بعد إن كانت السلطانة ستشارك في الموسم الذي يليه، حيث يتوقع أن تعود بقوّة إلى الساحة الفنية بعد غيابها الطويل عنها.

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سيدتي