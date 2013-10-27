الاحتياطيون في "الـ 50" يحسمون أمر استقالتهم ظهر اليوم

كتب : وﻻ ء نعمة الله وهبة امين منذ 23 دقيقة

يعقد الأعضاء اﻻحتياطيون بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، اجتماعا ظهر اليوم، بمقر مجلس الشورى، لدراسة الخطوات التصعيدية ضد قرار منعهم من حضور جلسات اللجنة العامة.

وقال عمرو درويش عضو اللجنة الاحتياطي، إن اأعضاء سيطرحون كل الخيارات ومنها اﻻستقالة في حالة عدم تراجع اللجنة عن القرار، مشيرا إلى أنهم تواصلوا مع رئاسة الجمهورية ووعدتهم بحل اﻷزمة.

من جانبه، قال عمرو موسى رئيس اللجنة إنه تواصل معه منذ يومين بشأن هذا الموضوع، ﻻفتا إلى أن أول بند بالجلسة اليوم هو بيان من رئيس اللجنة بشأن هذا الموضوع، معربا عن أمنيته أن تحل اﻷزمة.