أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017 -
التعادل يحسم قمة نابولي ويوفنتوس بـ«الكالتشيو».. وروما سعيد -
برشلونة يواصل مطاردة الريال بـ«رباعية» غرناطة -
مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن -
مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري -
ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة -
ستاد مصر: تصريحات ماكيدا عقب فوز الاتحاد السكندري على طنطا ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي -
وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

الاحتياطيون في "الـ 50" يحسمون أمر استقالتهم ظهر اليوم

Google+ Print
الاحتياطيون في "الـ 50" يحسمون أمر استقالتهم ظهر اليوم الاحتياطيون في "الـ 50" يحسمون أمر استقالتهم ظهر اليوم

كتب : وﻻ ء نعمة الله وهبة امين منذ 23 دقيقة

يعقد الأعضاء اﻻحتياطيون بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، اجتماعا ظهر اليوم، بمقر مجلس الشورى، لدراسة الخطوات التصعيدية ضد قرار منعهم من حضور جلسات اللجنة العامة.

وقال عمرو درويش عضو اللجنة الاحتياطي، إن اأعضاء سيطرحون كل الخيارات ومنها اﻻستقالة في حالة عدم تراجع اللجنة عن القرار، مشيرا إلى أنهم تواصلوا مع رئاسة الجمهورية ووعدتهم بحل اﻷزمة.

من جانبه، قال عمرو موسى رئيس اللجنة إنه تواصل معه منذ يومين بشأن هذا الموضوع، ﻻفتا إلى أن أول بند بالجلسة اليوم هو بيان من رئيس اللجنة بشأن هذا الموضوع، معربا عن أمنيته أن تحل اﻷزمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله

مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله

مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن

مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن

مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار

مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار

مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي

مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي