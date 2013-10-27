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أقراص جديدة لعلاج فيروس «سى»

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أقراص جديدة لعلاج فيروس «سى» أقراص جديدة لعلاج فيروس «سى»

كتب : صالح رمضان الأحد 27-10-2013 08:24

أعلن الدكتور حاتم والى أستاذ بكلية طب بنها واستشارى زراعة الكبد بمستشفى الملكة إليزابيث بإنجلترا، عن ظهور أول علاج لفيروس الكبد الوبائى «سى» عن طريق الأقراص، وهو أول نوع يُؤخذ عن طريق الفم لعلاج الفيروس، بخلاف نوعين آخرين متداولين حالياً فى العالم كله.

وقال «والى» لـ«الوطن»: إن الإدارة الأمريكية للغذاء والأدوية اعتمدت أمس عقاراً جديداً للفيروس الكبدى الوبائى «سى» عبارة عن أقراص، حجم القرص ٤٠٠ مجم، ويؤخذ بالفم يومياً لمدة ١٢ أسبوع واسمه «سوفوسبيوفير». وأضاف «والى» أن العقار مر بتجارب خلال الأعوام الماضية، وأن نتيجة المرحلة الثالثة والأخيرة لتجربة العقار الجديد قد انتهت وبيّنت استجابة المرضى المستديمة للعلاج الجديد بنسبة 96٪ للمرضى المصابين بالفيروس الكبدى «سى». ونبه إلى أن العقار غير موجود فى الأسواق المصرية حالياً حتى لا يتعرّض أى مواطن للتحايل.

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