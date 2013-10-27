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اليوم.. طوني خليفة يستضيف محمود مسلم والمتحدث باسم "إخوان بلا عنف" على "القاهرة والناس"

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اليوم.. طوني خليفة يستضيف محمود مسلم والمتحدث باسم "إخوان بلا عنف" على "القاهرة والناس" اليوم.. طوني خليفة يستضيف محمود مسلم والمتحدث باسم "إخوان بلا عنف" على "القاهرة والناس"

كتب : فاطمة النشابي منذ 21 دقيقة

يستضيف اليوم الإعلامي طوني خليفة في برنامج "أجرا الكلام" على قناة القاهرة والناس، الكاتب الصحفى محمود مسلم، مدير تحرير جريدة الوطن، في مواجهة مع إسلام الكتاتني، صاحب مبادرة "فكر وارجع"، بالإضافة إلى حسين عبدالرحمن المتحدث باسم إخوان بلا عنف، وخصص البرنامج المحور الأساسي للحديث عن المصالحة الوطنية.

تذاع الحلقة في الثامنة مساءً على قناه القاهرة والناس والإعادة الساعة 11.

ويطرح مسلم رؤيته حول ضرورة عزل الفكرة الإخوانية التي اتسمت بالكذب والخداع والإرهاب والاستقواء بالخارج والخيانة، بينما يطالب الضيفان الآخران بدمج الجماعة في المجتمع مع إعادة تأهيل أعضائها.

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