العباءة من الأزياء التراثيَّة إلى الأناقة العصريَّة

تغيَّرت نظرة السيِّدات في الخليج عن العباءات مؤخّراً، فمع ازدحام المصممين والمصممات في هذا المجال شاهدنا تطوُّراً واضحاً في تصاميمها إلى اتجاه أكثر عصريَّة وتجدداً.

تعاونت شركة "Swarovski" مؤخراً مع 12 مصمماً ومصممة من الخليج العربيّ ليطلقوا مجموعة متميَّزة من عباءات السَّهرة البرَّاقة والمزيَّنة بكريستالات " Swarovski" الفريدة.

واحتوت المجموعة على لمسات مصممين ودور عباءات من السعوديَّة، مثل: AJOOBA, وAL SHAL، و BAIT AL ABAYA AL SHARQIAA، و FASHION LINE، وغيرهم.

كما احتوت على اللمسات الإماراتيَّة الفريدة، مثل: HABAYEB, و HANAYEN, و KHUNJI ، وغيرهم من الدور الخليجيّة، مثل: BAIT HANAYEN من الكويت، و ZUMORROD من البحرين.

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