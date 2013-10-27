اكتشفي أسرار أناقة العارضة Karlie Kloss

كانت عارضة الأزياء الشَّهيرة Karlie Kloss من أبرز العارضات في أسبوع الموضة لربيع وصيف 2014، حيث حظيت بشرف ختام العديد من العروض، مثل: عرض Jason Wu ، و .Oscar de la Renta

في هذا الموضوع، تكشف لنا العارضة ذات الـ 21 ربيعاً أسرار أناقتها وتألُّقها الدائم...

- صفي لنا ستايلكِ الشخصيّ بكلمة واحدة؟

البساطة.

- ما هو سر تألُّقك على السجَّادة الحمراء؟

أحب التجدد والتغيير من فترة لأخرى، ففي مهرجان "كان" هذا العام اخترت أن ارتدي بدلة من Louis Vuitton ، إذ كنت معتادة على ارتداء الفساتين.

-أخبرينا بأحد مستحضراتكِ المفضَّلة؟

أحب أن أحافظ على نظافة ورطوبة أظافري بزيت سالي هانسون Sally Hansen cuticle oil

-ما هي نصيحتكِ للحصول على شعر صحيّ؟

أحب استخدام زيت السمك من ضمن المكمِّلات الغذائيَّة بالإضافة إلى منتجات Viviscal فهي مغذِّية وطبيعيَّة بالكامل.

- ما هو روتينكِ الجماليّ اليوميّ؟

أهوى البشرة المنتعشة والمظهر الطبيعيّ، وأستخدم منتج إستي لودر Estée Lauder’s Advanced Night، لأحصل على بشرة مشرقة ومتألِّقة، بعد ذلك استخدم منتج لورا مرسييه Laura Mercier’s tinted moisturizer .