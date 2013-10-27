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استشاري يستعرض التغيرات الخلقية في تقويم الأسنان .. بمؤتمر عالمي

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استشاري يستعرض التغيرات الخلقية في تقويم الأسنان .. بمؤتمر عالمي استشاري يستعرض التغيرات الخلقية في تقويم الأسنان .. بمؤتمر عالمي

    شارك المقدم طبيب فتن العوفي استشاري تقويم الأسنان وجراحة وأمراض اللثة بمستشفى قوى الأمن بتقديم ورقة عمل بحثية في المؤتمر العالمي الياباني الثاني والسبعين للجمعية اليابانية لتقويم الأسنان، والذي عقد مؤخرا في مدينة ماستي موتو اليابانية خلال الفترة 6-9 اكتوبر 2013م.

وناقشت ورقة العمل التي جاءت تحت عنوان " التغيرات الخلقية لمجرى الهواء الحاصلة مع توسع الفك العلوي لمرضى تقويم الأسنان" جملة من المحاور في هذا الشأن منها التأثير الإيجابي للمرضى من حيث أخذ كميات أكبر من الأكسجين خلال التنفس الطبيعي، والعلاقة الطردية بين توسع الفك العلوي والتنفس، حيث قام د.العوفي بدراسة عدد من الحالات التي يتطلب وضع الفك لديها إلى توسيع، وقارن النتائج التي توصل إليها مع حالات أخرى خلال عدة أشهر، وقد لاقت هذه الورقة العلمية المهمة في مجال طب الأسنان، استحسان القائمين على المؤتمر حيث تم قبولها والموافقة على عرضها في المؤتمر نظراً للقيمة العلمية الكبيرة لها..

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