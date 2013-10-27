فتح باب الترشح للدراسات العليا بتعليم الطائف

فتحت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة الطائف باب الإيفاد لدراسة الماجستير والدكتوراه بالداخل لثلاث سنوات مقبلة اعتبارًا من العام الدراسي 1434-1435ه، وذلك لجميع المعلمين والمشرفين التربويين في المدارس داخل الطائف وخارجها، وفي جميع الإدارات والأقسام والشعب ومكاتب التربية والتعليم، وذلك للراغبين في إكمال دراستهم والحصول على الماجستير أو الدكتوراه لشاغلي الوظائف التعليميَّة.

وأوضح المدير العام للتربية والتَّعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد بن حسن الشمراني أن وزارة التربية والتعليم حدّدت 100 مقعد لمعلمي ومشرفي تعليم الطائف في مرحلة الماجستير، كما تم تحديد مقاعد الدكتوراه على مستوى الوزارة، كما حددت شروط وضوابط الإيفاد للدراسة، والتي يأتي من أهمها ألّا تقل خدمات المرشح عن سنتين في الخدمة الحكومية، وألا يزيد عمره عن خمسة وأربعين عامًا، وألا يقل التقدير الدراسي في آخر مؤهل علمي عن جيد.

وأشار إلى أن على المرشح رفع طلبه وجميع المستندات المطلوبة إلكترونياً (تحت مسؤولية الرئيس المباشر) من خلال موقع الترشيح الإلكتروني (www.hries.com) وفق التعليمات المعلنة على الموقع، ولن يتم النظر في الطلبات الناقصة وغير المكتملة.