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«ميدفيديف»: الصين ليست جارا خطيرا بل شريك روسيا الاستراتيجي

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«ميدفيديف»: الصين ليست جارا خطيرا بل شريك روسيا الاستراتيجي «ميدفيديف»: الصين ليست جارا خطيرا بل شريك روسيا الاستراتيجي

قال رئيس الوزراء الروسي، ديمتري ميدفيديف، خلال مقابلة تلفزيونية، السبت، إن روسيا ليس لديها ما تخشاه من الصين التي تشهد نموا سريعا، ولكنها من الممكن أن تستفيد من هذا التعاون.

ونقلت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية عن «ميدفيديف» قوله، خلال المقابلة التي أجرتها معه القناة الأولي في التليفزيون الروسي، إن «موسكو يجب أن تتعاون مع بكين في مجالات التكنولوجيا العالية»، مضيفا أن الصين، ثاني أكبر في العالم ، ليست جارا خطيرا ولكنها الشريك الإستراتيجي لروسيا. 

وقام «ميدفيديف»، الثلاثاء الماضي، بزيارة إلى الصين، استمرت يومين، وأعلن خلالها أن شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة «روسنفت» وقعت اتفاقا مع أكبر شركة مملوكة للدولة لتكرير البترول في الصين «سينوبك» لتوريد 10 ملايين طن من النفط سنويا لمدة 10 سنوات.

يذكر أن الصين تخطت، فى سبتمبر الماضي، الولايات المتحدة كأكبر مستورد للنفط في العالم، وتبحث روسيا زيادة الإمدادات إلى جارتها المتعطشة للطاقة.

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