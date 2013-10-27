فتح باب القبول بصناعي الأحساء في 5 برامج تدريبية

عبداللطيف الوحيمد (الأحساء)

أعلن المعهد الصناعي الثانوي الثالث بالأحساء عن فتح باب القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثاني لعام 1434/1435هـ اعتبارا من اليوم الأحد 22/12/1434هـ.وأوضح مدير المعهد المهندس عبدالرحمن بن موسى الذكرالله بأن القبول سيكون في خمسة برامج تدريبية وهي الكهرباء الإنشائية ولحام الألمنيوم ودهان السيارات والنجارة العامة والتبريد والتكييف، وهذه البرامج لحاملي شهادة الكفاءة المتوسطة، مضيفا بأن الراغبين في التسجيل يمكنهم الدخول على بوابة القبول والتسجيل بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: www.tvtc.gov.sa وأهاب بالمتقدمين تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات في تعبئة نموذج القبول الإلكتروني وبين بأنه يصرف للمتدرب المنتظم في التدريب مكافأة شهرية مقدارها 800 ريال ويحصل الخريج على دبلوم المعهد الصناعي الثانوي المطور المصنف من قبل وزارة الخدمة المدنية على المرتبة الخامسة الدرجة الأولى وتمنح الأولوية لخريجي المعهد للقبول في الكليات التقنية بالمملكة.