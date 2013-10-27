اللجنة العليا تتأهب لمؤتمر السلامة المرورية الثاني

ينطلق غرة محرم تحت شعار «الشراكة الوطنية والمسؤولية الاجتماعية»

صالح العلياني (الدمام)

أنهت اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر السلامة المرورية الثاني الذي تنظمه جمعية السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية يوم أمس اجتماعها التحضيري بحضور كافة اللجان المشاركة والذي سيرعاه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بحضور أكثر من 80 متحدثا داخليا وخارجيا. في غرة محرم من العام 1435.وأشار عضو اللجنة العليا بجمعية السلامة المرورية المهندس سلطان الزهراني إلى أن هذا المؤتمر جاء بعد نجاح المؤتمر الأول الذي شخص فيه الواقع والمأمول من الجهات المشاركة وذات العلاقة والذي تم الرفع بموجبه توصيات الخطة الاستراتيجية للسلامة المرورية للجهات العليا والذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء مؤخرا.وأشار المهندس الزهراني إلى أن الملتقى الثاني للسلامة المرورية الذي يحمل شعار «الشراكة الوطنية والمسؤولية الاجتماعية» سيركز على الشراكة الاجتماعية من قبل اللجان الأهلية والجهات الرسمية، مؤكدا أن لجان المؤتمر العشر أنهت كافة استعداداتها، كما سيشهد تطبيق التقنيات الحديثة التي تضمن وصول الفعاليات إلى الجهات المستفيدة والمدارس والجامعات ببث يومي لوقائع أحداث المؤتمر على مدار الثلاثة أيام، مشيرا إلى أن المؤتمر سيطبق تقنية التحضير اليومي باستخدام تقنيات «الباركود» مؤكدا على أن توصيات المؤتمر سيتم رفعها لموقع الجمعية www.salamh.org وفي سياق متصل أكد مدير مرور المنطقة الشرقية العميد عبدالرحمن الشنبري بأن الإدارة خصصت لجانا للمشاركة وتفعيل دور السلامة المرورية من خلال العديد من ورش العمل والمتحدثين باسم الإدارة العامة، لافتا الى أن المؤتمر سيقدم العديد من التوصيات العلمية التي ستنعكس إيجابا على تطبيق السلامة المرورية في الميدان.