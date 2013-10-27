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تعليم بقيق يبحث احتياج المحافظة من المدارس

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 هليل الشمري (بقيق)

ناقش مرعي بن محمد البارقي مدير مكتب التربية والتعليم ببقيق صباح يوم أمس احتياج المحافظة من المدارس في قطاعي البنين والبنات مع مشرف التخطيط المدرسي بالإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية فايز بن مسلط الحربي وذلك من خلال مناقشة استمارات المسح المعدة لذلك كما تم التطرق إلى أهمية استبدال مدارس المباني المستأجرة بمبان حكومية تتوفر فيها مقومات البيئة المدرسية المناسبة. وأضاف البارقي بأن إدارة التخطيط والتطوير التربوي ستدرس النتائج من واقع استمارات المسح لمدارس بقيق ورفعها لمقام وزارة التربية والتعليم لدراسة احتياج المحافظة .وثمن مدير مكتب التربية والتعليم ببقيق زيارة مشرف التخطيط ومناقشة كل ما يهم الطلاب والطالبات والعمل على دراسة استحداث مدارس ومبان حكومية جديدة ببقيق.

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