مؤتمر دولي في العين يناقش استخدام الأشعة التشخيصية

انطلقت صباح أمس في فندق روزانا العين فعاليات المؤتمر الدولي الثالث، لخبراء الأشعة والذي ينظمه مستشفى العين الحكومي بالتعاون مع هيئة الصحة في أبوظبي خلال الفترة من 25 - 26 أكتوبر 2013 الحالي، بمشاركة 800 شخص من العاملين في الحقل الطبي من مختلف مستشفيات الدولة، ومشاركة أكثر من 25 محاضراً ومتحدثاً طبياً من داخل الدولة وخارجها.

وأكد الدكتور جمال القطيش، رئيس أقسام الأشعة التشخيصية في مستشفى العين، إن المواضيع التي سيبحثها المشاركون في المؤتمر تتناول أهمية الأشعة في التشخيصات والاتجاهات الحديثة في التشخيص والكشف عن الأمراض والإصابات

وأضاف إن هذا المؤتمر سيركز على أحدث الاتجاهات والتطورات في مجال تصوير الأشعة في البطن والجهاز الهضمي، وتصوير الثدي، وأشعة العظام والعضلات، والأشعة العصبية والأشعة الصدرية والأشعة التداخلية، وتنفيذ عدد من ساعات التعلم الطبي المعتمدة للحضور.

حيث سيتم احتساب 13.5 ساعة معتمدة، من هيئة الصحة في أبوظبي، حيث من المتوقع مشاركة ما يزيد على 800 من المتخصصين في مجال الرعاية الصحية بدولة الإمارات، والذين سيستفيدون من العروض والمناقشات التي ستزخر بها قاعات المؤتمر.

وكشف أن أهمية المؤتمر عبر تسليط الضوء على حقيقة تبدو واضحة للعيان وهي أن هيئة الصحة في أبوظبي، تشترط لتجديد الترخيص بالعمل الطبي الحصول على ما بين 20 إلى 50 ساعة من الدورات الدراسية الطبية المتواصلة، معظمها يكون خلال فترة زمنية مدتها عام واحد، ويمكن تلقي جزء كبير من متطلبات هذه الدراسات من خلال حضور هذا المؤتمر.

وبالإضافة إلى ذلك مساعدة الكوادر الطبية على مواكبة أحدث التطورات في عالم الطب، فإن الدراسات الطبية المتواصلة مهمة أيضاً من المنظور المهني لأنها تمكن الكوادر الطبية من إكمال متطلباتها، من تلك الدراسات في غضون الفترة الزمنية المناسبة.