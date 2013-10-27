اليوم.. نقابة الأطباء تنظم حلقة نقاشية حول قانون التظاهر

تنظم نقابة أطباء مصر، حلقة نقاشية حول مشروع قانون التظاهر الجديد اليوم الأحد بدار الحكمة، وذلك بعد أن قرر مجلس الدفاع الوطنى، ضرورة إجراء حوار مجتمعى حول القانون.

وأبدى الدكتور جمال عبد السلام، الأمين العام للأطباء، ارتياحه لهذه الدعوة خاصة، لفت إلى أن هذا ما طالبت به النقابة فى بيانها الصادر فى 17 أكتوبر، مؤكدا أن مشروع القانون فيه تقيد كبير لحرية الرأى والتعبير، كما عبر حقوقيون كثر، وعدد كبير من الأحزاب السياسية.

من جانبه، قال محمد عثمان وكيل النقابة، إن دار الحكمة دأبت على أن تستضيف الندوات والنقاشات، التى تسعى لخلق رؤية تحظى بتوافق مجتمعى حول القضايا القومية المهمة، التى تطرأ على الساحة.