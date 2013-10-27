أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017 -
التعادل يحسم قمة نابولي ويوفنتوس بـ«الكالتشيو».. وروما سعيد -
برشلونة يواصل مطاردة الريال بـ«رباعية» غرناطة -
مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن -
مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري -
ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة -
ستاد مصر: تصريحات ماكيدا عقب فوز الاتحاد السكندري على طنطا ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي -
وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم.. نقابة الأطباء تنظم حلقة نقاشية حول قانون التظاهر

Google+ Print
اليوم.. نقابة الأطباء تنظم حلقة نقاشية حول قانون التظاهر اليوم.. نقابة الأطباء تنظم حلقة نقاشية حول قانون التظاهر

تنظم نقابة أطباء ، حلقة نقاشية حول مشروع قانون التظاهر الجديد اليوم الأحد بدار الحكمة، وذلك بعد أن قرر مجلس الدفاع الوطنى، ضرورة إجراء حوار مجتمعى حول القانون.

وأبدى الدكتور جمال عبد السلام، الأمين العام للأطباء، ارتياحه لهذه الدعوة خاصة، لفت إلى أن هذا ما طالبت به النقابة فى بيانها الصادر فى 17 أكتوبر، مؤكدا أن مشروع القانون فيه تقيد كبير لحرية الرأى والتعبير، كما عبر حقوقيون كثر، وعدد كبير من الأحزاب السياسية.

من جانبه، قال محمد عثمان وكيل النقابة، إن دار الحكمة دأبت على أن تستضيف الندوات والنقاشات، التى تسعى لخلق رؤية تحظى بتوافق مجتمعى حول القضايا القومية المهمة، التى تطرأ على الساحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله

مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017

مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن

مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن

مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار

مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار