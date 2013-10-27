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نقابة الأطباء ترفض تعديلات "المالية" و"الصحة" على قانون الكادر

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نقابة الأطباء ترفض تعديلات "المالية" و"الصحة" على قانون الكادر نقابة الأطباء ترفض تعديلات "المالية" و"الصحة" على قانون الكادر

رفضت نقابة الأطباء ما أعلنته وزارتا المالية والصحة بشأن صرف حافز مالى خاص وآخر إضافى مع المرتب، مضيفة أن هذه الفكرة تقضى على مشروع قانون الكادر.

وقال الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب أطباء ، فى تصريحات له: نرفض جملة وتفصيلاً زيادة الحوافز ونطالب بكادر للأطباء يحفظ لهم كرامتهم ومكانتهم.

وأكد أن مجلس النقابة مُصر على تطبيق الكادر بشكله الحالى وبنفس البنود المالية والإدارية والجدول المالى والإدارى المتفق عليه بين وزارة المالية ونقابة الأطباء، والذى تقدمت به النقابات سابقاً لوزارة الصحة، مشيراً إلى أن "أى زيادة تحت مسمى الحافز غير مقبولة وغير كافية".

وطالب عبد الدايم وزارة الصحة بالإفصاح عن الجدول المالى، وتابع قائلاً: "لا توجد لدينا فكرة عن الحافز المناسب ومقداره 1800 جنيه فهو لا يكفى مطلقاً لحياة الطبيب حديث التخرج".

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