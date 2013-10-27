مغادرة 183 ألف حاج عربي

أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

كشفت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية أن عدد الحجاج العرب المغادرين حتى صباح أمس السبت بلغ 183,035 حاجا فيما تبقى قرابة 75 ألف حاج عربي سيغادرون خلال الايام المقبلة.وأوضح رئيس المؤسسة الاهلية لمطوفي حجاج الدول العربية المطوف فيصل بن محمد نوح أن عدد المغادرين عن طريق مطار المدينة المنورة هو الاكبر بـ 78،745 حاجا ثم مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وميناء جدة الإسلامي 65، 666 فيما كانت المنافذ البرية هي الاقل بـ 38، 624حاجا ، مرجعا أسباب النجاح للتخطيط السليم والتوعية المبكرة، مشيدا بتعاون مكاتب شؤون الحجاج العرب في تنفيذ الخطط المرسومة.وأشار إلى أن مؤسسات الطوافة قامت بأدوارها في توعية الحجاج بالالتزام بالخطط والتعليمات الموضوعة لراحتهم ومن ذلك الابتعاد عن أماكن الازدحام، والتزام مكاتب شؤون الحجاج بخطط التفويج.وأضاف كما أن الحملة التي قامت بها إمارة منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع كل الجهات المعنية في الحج تحت عنوان «الحج الصحيح يبدأ بالتصريح» آتت أكلها بالتقليل من اعداد الحجاج غير النظاميين مما أسهم في انسيابية الحركة وتخفيف اعداد المفترشين».