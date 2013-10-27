اكتمال جهوزية 180 حديقة لاستقبال أهالي مكة بعد موسم الحج

إبراهيم خضير (مكة المكرمة)

جهزت أمانة العاصمة المقدسة الحدائق والمتنزهات العامة في مكة المكرمة لاستقبال المرتادين خلال أيام اجازات نهاية الاسبوع بعد الانتهاء من فترة موسم الحج، حيث تم توفير الخدمات الضرورية بها وإعداد الجلسات وتوفير المياه وتهيئة دورات المياه وغيرها، كما تم إجراء عمليات التقليم والتشكيل للأشجار والشجيرات وقص المسطحات وزراعة الحوليات الطبيعية في الأحواض والأماكن المخصصة لها إضافة إلى إصلاح وتركيب ودهان عدد من ألعاب الأطفال وذلك لتوفير مساحات ومواقع خضراء للمواطنين والمقيمين والزوار الذين يرغبون في قضاء ساعات ممتعة مع التسلية والترفيه البريء ووسط تكامل الخدمات.واكد احمد المالكي ان الحدائق العامة تعتبر هي المكان الوحيد الذي تتنفس به العائلات في مكة المكرمة طوال العام، مشيرا الى ان الحدائق توجد بها بعض الملاحظات من سوء في النظافة وان بعض ضعاف النفوس يقومون بإتلاف الممتلكات العامة وهدر المياه، مضيفا ان البعض منهم يجد اللذة في اتلاف أي شيء يستفاد منه وهذا ينتج من قل التوعية لدى الاسرة وقلة الوازع الديني لديهم.واوضح مصدر مسؤول في امانة العاصمة المقدسة أن في مكة المكرمة أكثر من (180) حديقة عامة منتشرة في مختلف الأحياء وهي مجهزة ومهيأة لاستقبال زوارها وتبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من ( 70.000) متر مربع وتضم في مجملها ( 286) من ألعاب الأطفال المختلفة كما يوجد عدد من ملاعب كرة القدم والطائرة والتنس وجميعها قد تم تفقدها وتجهيزها لاستقبال روادها.واضاف ان جميع الحدائق العامة في مكة المكرمة تعتبر هي المتنفس الوحيد للعائلات واماكن ترفيه الاطفال لاسيما في اوقات الاجازة نهاية الاسبوع، مبيناً ان الامانة قامت بتجهيزها وتهيئتها لتكون صالحة لاستقبال الزوار وسكان مكة المكرمة بالاضافة الى تخصيص ملاعب خاصة للشباب بعيدا عن مناطق العائلات.