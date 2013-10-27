تقديم الدعم الدائم للمتنزهات والاستراحات على مدار العام

خالد ظهران (بلجرشي)

أكد صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على وجوب جاهزية جميع المتنزهات والاستراحات في السراة وتهامة بالمنطقة، وأن يتم عمل الصيانة والنظافة والدعم الدائم بشكل مستمر لتكون متنفسا أمام مواطني المنطقة وسكنها.ووجه سموه الأمانة والبلديات بكافة المحافظات بالاستمرار في جهودها لهذا الشان، قائلا: إن راحة أهالي وسكان المنطقة تهمنا في المقام الاول، كما يهمنا أن تظل الخدمات متواصلة والمتنزهات مفتوحة أمام الجميع وألا تكون الجهود والاهتمام مقتصرا خلال الصيف فقط داعيا الجميع إلى القيام بواجبهم على أكمل وجه فيما يخص هذا الشأن.وشدد سموه على وجوب متابعة المعنيين لما يقدم من خدمات ومن أهمها أن تكون الجلسات والمرافق مهيأة تماما وأن تتوفر المياه وأن تكون أعمال الصيانة دائمة، مشيرا إلى أن منطقة الباحة تضاعف أعداد سكانها عطفا على نهضة المنطقة وتوفر سبل العيش الكريم والأهم من ذلك توفر الجامعات وفروعها بالمنطقة ومحافظاتها وانتشار المولات والمتاجر المشهورة والخدمات المتكاملة، ما حد من الهجرة لطلب العلم لمواصلة دراسة المراحل الجامعية أو الدراسات العليا أو البحث عن وظائف أو لرغبة العيش في مناطق مثالية لطالما أصبحت الباحة كذلك متمنيا دوام سعادة المواطنين بالمنطقة وتوفير كل ما يحقق راحتهم وسعادتهم ورفاهيتهم ونماء المنطقة ونهوضها حسب تطلعات القيادة الرشيدة.