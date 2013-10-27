60 طبيبا في ندوة السمنة بعسير .. اليوم

خالد آل مريح (أبها)
تقيم الجمعية السعودية للسمنة في عسير اليوم ندوة علمية عن السمنة وذلك بالاشتراك مع مركز الدراسات العليا لطب الأسرة بعسير بحضور رئيس الجمعية السعودية الدكتور وليد سعيد أبو ملحة استشاري السمنة بمستشفى القوات المسلحة بالجنوب. وأوضح استشاري طب الأسرة وعضو الجمعية السعودية للسمنة الدكتور فهد الشهري أن الندوة تهدف إلى رفع كفاءة الأطباء في التعامل مع مرضى السمنة. ويقدر عدد الأطباء الذين سيحضرون للندوة نحو 60 طبيبا حيث ستقام المحاضرات في السابعة والنصف مساء يستهلها الدكتور يحيى الخالدي بمحاضرة يبين من خلالها مدى انتشار السمنة في منطقة عسير، يلي ذلك محاضرة للدكتور عبدالله خواجي عن خطة العلاج لمريض السمنة، ثم يتحدث الدكتور فهد الشهري عن أنواع النظم الغذائية المتبعة لتخفيف الوزن والتحذير من النظم الغذائية الضارة.