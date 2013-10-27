أهالي رفحاء يطالبون بحملات على المسلخ الأهلي

فليح ملاك (رفحاء)

أبدى عدد كبير من أهالي محافظة رفحاء استياءهم من المسلخ الأهلي بالمحافظة، مشيرين إلى أن مستوى النظافة لا يرقى للمستوى المأمول.وأوضح خالد الشمري أن مستوى النظافة في المسلخ متدن إلى حد بعيد، رغم ما تقوم به البلدية من جهود وحملات ومتابعة، مطالبا المعنيين بهذا الأمر بسرعة التدخل لإيجاد حلول في الوقت العاجل، لافتا إلى أن الطبيب المتواجد لا يعاين جميع الذبائح، مؤكدا أنه يقوم بالكشف عما يعرض عليه أو في حالة شك صاحب الذبيحة فقط.ويطالب الأهالي بأن يقوم الطبيب المتواجد بالفحص الدائم سواء طلب منه ذلك أم لم يطلب، مناشدين بضرورة ارتداء الطبيب زيا يساعده ويؤهله للعمل الذي يقوم به.ومن جانبه أوضح لـ(عكاظ) مدير العلاقات العامة ببلدية رفحاء منصور الشمري أن البلدية لديها أطباء بيطريون يتناوبون على المسلخ لفحص الذبائح قبل ذبحها، ويقوم الطبيب المناوب بالإشراف على كافة أعمال المسلخ وتوقيع غرامات في حال وجود مخالفات، كما تقوم البلدية بإرسال الخطابات للمستثمر لإكمال بعض المتطلبات وتوفير محاسب ليتفرغ لعمله.وعن سوء النظافة أوضح الشمري بأن مراقبي المسلخ يتابعون النظافة في المسلخ كما أنه يوجد جوال يستطيع صاحب الشكوى الاتصال به وسيجد تجاوبا فوريا من قبل البلدية مع شكواه.