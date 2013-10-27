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تكاتف الجهود لضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل

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تكاتف الجهود لضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل تكاتف الجهود لضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل

خلال زيارته لمنطقة الجوف .. مساعد مدير الأمن العام:

 عبدالعزيز المشيطي (القريات)

إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية التي تضمنت إسناد ضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل وناقليهم لجهاز الأمن العام، وبناء على توجيهات مدير الأمن العام لتنفيذ التوجيهات الكريمة بكل دقة وفعالية، أطلع مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء جمعان بن أحمد الغامدي قادة الشرطة ومديري أفرع الأمن العام بمقر مديرية شرطة منطقة الجوف على الخطة التنفيذية لضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل.جاء ذلك خلال زيارة مساعد مدير الأمن العام لمنطقة الجوف، حيث ألقى مدير شرطة منطقة الجوف العميد عبيد بن عثمان الدرعمي كلمة أكد فيها جاهزية شرطة المنطقة لتنفيذ الخطة حيال مخالفي نظام الإقامة والعمل، بعد ذلك ألقى مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن كلمة رحب فيها بالجميع ونقل لهم تحيات مدير الأمن العام، ثم استعرض بشرح واف الخطة التنفيذية المعدة من قبل الأمن العام حيال ضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل والآلية التي سوف تتبع لضبطهم بعد أن تم إسناد هذه المهمة للأمن العام، حيث أوضح مهام ومسؤوليات ودور كل جهة تحقيقا لتنفيذ الخطة.وشدد مساعد مدير الأمن العام على أهمية تكاتف جهود الجميع لتحقيق الهدف المنشود وضرورة المتابعة المستمرة لمخالفي نظامي الإقامة والعمل بإقامة حملات أمنية مشتركة لضبطهم وتسليمهم لجهات الاختصاص لتطبيق النظام بحقهم بعد أن أصبحت هذه المهمة إحدى المهام الرئيسية لمنسوبي الأمن العام.

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