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بدء التسجيل للراغبات في الالتحاق بتقني البنات

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 سطام الجميعة (حائل)

شرعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بقطاع التدريب التقني للبنات في فتح باب القبول للتقديم على برامج الدبلوم بالكليات التقنية للبنات التابعة للمؤسسة اليوم الأحد 22/12/1434هـ في الرياض، تبوك، الأحساء، بريدة، جدة، المدينة المنورة، حائل، نجران، الباحة، الخرج، الطائف، خميس مشيط، الجوف، عرعر، الدوادمي، حفر الباطن، جازان، الرس، لخريجات المرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها وذلك عبر موقع التدريب التقني للبنات على الإنترنت على العنوان (http://gt.tvtc.gov.sa). وسيكون التقديم على التخصصات التي تدرب عليها المؤسسة علما بأن التقديم للفصل التدريبي الثاني من العام 1434/1435هـ، حسب المواعيد التالية: الأحد 22/12/1434هـ فتح البوابة الإلكترونية حيث سيتم إغلاق البوابة في يوم الجمعة 11/1/1435هـ.ولمزيد من المعلومات حول شروط القبول والتخصصات المتاحة بالكليات يمكن الاطلاع على موقع التدريب التقني للبنات عبر شبكة الإنترنت.

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