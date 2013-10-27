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ميناء ضباء يستقبل أطول سفينة منذ افتتاحه

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ميناء ضباء يستقبل أطول سفينة منذ افتتاحه ميناء ضباء يستقبل أطول سفينة منذ افتتاحه

 محمد المويلحي (ضباء)

استقبل ميناء ضباء الخميس الماضي سفينة محملة بالشعير بطول 255 مترا، وهي السفينة الأطول التي ترسو على رصيفه منذ افتتاحه.وأوضح لـ(عكاظ) مدير ميناء ضباء الكابتن محمود بن حسين الحربي أن ميناء ضباء استقبل العديد من هذه السفن التي ترد للميناء من دول أوروبية عديدة، موضحا في تصريحه أن آخر سفينة وصلت للميناء كانت بتاريخ 12/9/1434هـ ذات الغاطس 11 مترا، فيما تعد السفينة التي استقبلها ميناء ضباء أمس الأول الخميس باناجيا ستنيون - (PANAGIA) تحمل على متنها أكثر من 60.000 طن من الشعير قادمة من ميناء نوفوروسيسك - روسيا، حيث يعد غاطس السفينة أكثر من 12 مترا وبطول 255 مترا تحمل علم دولة قبرص. مختتما تصريحه بقوله إن واقع الميناء وتجهيزاته وقدراته قد تغيرت، مشيرا إلى أن الميناء مقبل على نقلة نوعية سواء في أنشطته الحالية أو استقطاب أنشطة جديدة.

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