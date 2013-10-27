بالصور| "الإنقاذ" تقرر خوض الانتخابات بتحالف وطني يضم "تمرد" في قائمة موحدة

اجتماع عاجل لممثلي الجبهة والقوى الوطنية والشبابية في لجنة الخمسين بحضور عمرو موسى

كتب : ربيع ممدوح الأحد 27-10-2013 01:14

عقدت قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى اجتماعاً مطولا، مساء أمس، بمقر حزب الوفد، وقررت، في بيان لها عقب الاجتماع ألقاه القيادى بالجبهة حسين عبد الغنى، تأكيد استمرار دورها كجناح سياسى للثورة المصرية، والتى مثلت مع قوى الثورة الأخرى رأس الحربة فى الإطاحة بنظام الإخوان، فى ثورة الشعب المصرى العظيم فى موجة الثورة العظيمة فى الثلاثين من يونيو، التى انضم إليها وحماها جيش مصر الوطنى العظيم.

وأكدت الجبهة استمرارها كتحالف سياسى يضم كل القوى السياسية المدنية، للحفاظ على أهداف ثورة 25 يناير، و30 يونيو فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة والاستقلال الوطنى.

وأشارت الجبهة إلى انتظام اجتماعاتها أسبوعيا لتوجيه أعمال مكتبها التنفيذى ولجانها النوعية، وتوحيد خطابها السياسى والتصريحات العلنية الصادرة عنها.

كما قررت الجبهة أيضا التزامها بتشكيل تحالف وطنى واسع من قوى الثورة، يضم حركة تمرد وكل شباب الحركات الثورية المختلفة، فى عمل أوسع بتنسيق سياسي، حول قضايا الدستور والانتخابات والقوانين المطروحة من الحكومة المصرية الخاصة بحرية التعبير والتنظيم ومكافحة الإرهاب، لكن فى نفس الوقت احترام تضحيات شهدائنا الذين انتزعوا حقوق التظاهر والإعتصام السلمي، مشددة على التزامها بما اقرته منذ تأسيسها بدخول الانتخابات البرلمانية بقائمة موحدة.

ودعت الجبهة النظام الوطنى بعد 30 يونيو، إلى بناء نمط منتظم وعلني للتشاور مع قوى الثورة المصرية وفى مقدمتها جبهة الإنقاذ.

وأضاف البيان أن "الجبهة قررت عقد اجتماع عاجل لممثلى الجبهة والقوى الوطنية والشبابية فى لجنة الخمسين التى يتطلع الشعب لمنتجها الدستورى وبحضور رئيس اللجنة السيد عمرو موسى أحد القيادات المؤسسة للجبهة، مبلورا رؤية وطنية كإطار فكرى يؤكد على الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة من ناحية وتعكس أهداف ثورة يناير ويونيو وتؤكد على تواصل حلقات الحركة الوطنية المصرية منذ بدء النهضة المصرية الحديثة وتأكيد أهداف العدالة الاجتماعية والعدالة الانتقالية وكفالة الحقوق والحريات العامة وحق المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان".

حضر الاجتماع الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد - حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى المصرى - عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور - أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار والأمين العام لجبهة الانقاذ - أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية - عزازى على عزازى المتحدث الرسمى باسم جبهة الإنقاذ - الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى - سيد عبد العال رئيس حزب التجمع - رفعت السعيد السفير محمد العرابى رئيس حزب المؤتمر - المهندس أحمد بهاء الدين شعبان - شاهندة مقلد القيادية بجبهة الإنقاذ الوطنى - مجدى حمدان القيادى بحزب الجبهة الديمقراطية - فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد- السفير شكرى فؤاد نائب رئيس حزب الدستور - محمد عبد اللطيف القيادى بحزب المؤتمر - حسين عبد الغنى - أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى - محمد سامى رئيس حزب الكرامة - جورج إسحاق.