السفير الكويتي يواسي الزميل الغبيوي في وفاة شقيقه

واسى سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر بن جابر الأحمد الصباح، الزميل الإعلامي فهد الغبيوي وأشقاءه في وفاة شقيقهم عبدالرحمن الذي وافته المنية يوم أمس الأول بالرياض متأثراً بمرض لم يمهله طويلاً. كما تلقى الزميل الغبيوي وأسرته التعازي في فقيدهم من عدد من المسؤولين وشيوخ القبائل وزملاء الوسط الاعلامي.

وأعرب الزميل الغبيوي وأشقاؤه وأبناء الفقيد عن بالغ شكرهم وتقديرهم لكل من واساهم في فقيدهم، مؤكدين أن ذلك كان له الأثر الكبير في نفوسهم وتخفيف مصابهم، داعين الله أن لا يري الجميع مكروهاً وأن يحفظهم ومن يحبون من كل سوء.