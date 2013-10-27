«هكر» يبرر اختراقه لـ«تويتر» صحة جدة بسوء الخدمة

أحمد السلمي (جدة)

برر «هكر» اختراقه مساء أمس الأول لحساب صحة جدة على «تويتر»، بسوء الخدمة المقدمة في مستشفيات جدة ومطالباً الاهتمام بالإعلام.الشؤون الصحية بمحافظة جدة أعلنت رسمياً أن حسابها في «تويتر» تم اختراقه، وقال مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور سامي بن محمد باداود، إن الحساب الرسمي لصحة جدة في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تم اختراقه، مشيرًا إلى أن صحة جدة تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة مخترق الحساب مع الجهات المختصة.وأكد أن كل ما ينشر عليه من أخبار بعد اختراقه عارٍ تمامًا عن الصحة ولا يعبر عن صحة جدة أو منسوبيها، كما سيتم استرجاع الحساب أو فتح حساب بديل عنه. وقدّم باداود اعتذاره لمتابعي حساب صحة جدة، وقال إن الأمر خارج عن إرادته، مناشدًا المتابعين لهذا الحساب بعدم التواصل معه لحين استرداد الحساب أو تغييره.