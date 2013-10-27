حصر فاقد المعلمين التدريبي لمشروع الرياضيات والعلوم والمناهج

ماجد النفيعي (الطائف)

وجهت إدارة التربية والتعليم بمحافظة الطائف جميع مكاتب التربية والتعليم والمدارس بحصر المعلمين الذين يمثلون فاقدا تدريبيا لمشروع الرياضيات والعلوم الطبيعية والمشروع الشامل للمناهج وحثهم على حضور البرامج التدريبية.وأوضح مدير عام التربية والتعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد حسن الشمرني أنه بناء على تعميم للمكاتب والمدارس باعتماد خطة التدريب التربوي للفصل الدراسي الأول تضمنت خطة للفاقد في المشاريع الوزارية، ينبغي مراعاة حصر جميع المعلمين بالمدارس والمكاتب الذين يمثلون فاقدا تدريبيا في جميع المستويات لمشروع الرياضيات والعلوم الطبيعية والمشروع الشامل للمناهج. وشدد الدكتور الشمراني أن على جميع المدارس حصر المعلمين الذين لم يحصلوا على البرامج التدريبية السابقة في كل المستويات والمشاريع الوزارية، وتقديم الدعم والمساندة لإنجاح خطة الفاقد التدريبي، حاثا جميع المعلمين على حضور البرامج التدريبية للفاقد.