1000 صورة عن جمال الطائف تخطف عدسات المصورين

عبدالكريم الذيابي (الطائف)

أبهر جمال الطائف المصورين من سكان المحافظة وغيرها الذين شاركوا بما يزيد على (1000) صورة التقطتها عدساتهم منذ اسبوع ضمن احدى المسابقات التي كشفت عما تتمتع به مدينة الورد من حسن وجمال. وحفلت الصور التي شارك اصحابها في المسابقة التي اطلقها أحد الفنادق عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بالكثير من كنوز الجمال حيث تنوعت الصور ما بين الشلالات المائية التي تنهمر من مرتفعات الجبال اضافة للجداول التي تجري في ارضها الجميلة وأشجار التين واللوز والورد والقصور التاريخية ومناطق الجذب السياحي التي لم تشوهها اي عوامل اخرى. وتهدف المسابقة الى التعريف اكثر بالطائف والغوص في اعماقها المليئة بجمال الطبيعة الخلابة ومن شروطها ان تكون الصور عن الطائف وأن تكون خاصة بالمتسابق وتمنع المشاركة بأكثر من صورة ليتم اختيار افضل صورة ويحصل الفائزون على جوائز تحفيزية.ولاقت المسابقة استحسان العديد من ابناء المحافظة والمسؤولين ومن عشاق المدينة ورواد السياحة في المملكة والوطن العربي بمشاركات انبهار واعجاب لما تحتويه من صور طبيعية ساحرة ومواقع جذب سياحية ومكانة اقتصادية أهلتها لتفوز بعاصمة المصايف 2013م لتضاهي كبريات المدن العالمية.