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"تعليم قنا": لا إصابات بالغدة النكافية فى مدارس المحافظة

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"تعليم قنا": لا إصابات بالغدة النكافية فى مدارس المحافظة "تعليم قنا": لا إصابات بالغدة النكافية فى مدارس المحافظة

أعلن منير عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا عن عدم وجود حالات إصابة بين تلاميذ المدارس بالمحافظة بالغدة النكافية، كما لم يتم الإبلاغ حتى أمس السبت عن ظهور أى حالات إصابة بالمرض.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تكليف مديرى عموم الإدارات التعليمية ومديرى المدارس بالمرور اليومى على جميع المدارس، ومراجعة الغرفة الصحية والتجهيزات الموجود بها من خلال التنسيق مع مديرية الصحة بقنا، وتوعية التلاميذ بأعراض المرض وطرق الوقاية منه.

وأشار "عزب" إلى أنه قد تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المديرية، لتلقى أى بلاغات بظهور حالات إصابة بالمرض.
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